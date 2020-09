Siracusa, inaugurata al Museo Paolo Orsi la mostra Il Kouros ritrovato. VD

E' stato inaugurata ieri pomeriggio, al Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa, la mostra Il Kouros ritrovato, voluta e curata da Sebastiano Tusa, prima della sua improvvisa scomparsa. Oggi l'apertura al pubblico che si protrarrà fino al 7 marzo 2021.

La “Testa apollinea” rinvenuta nel '700 da Ignazio Paternò Castello principe di Biscari e appartenente al Museo di Castello Ursino, si ricongiunge con il torso acefalo di efebo acquisito nel 1904 da Paolo Orsi e appartenente al Museo Archeologico di Siracusa.

L’idea di ricongiungere il torso del Kouros di Lentini e la Testa Biscari, lanciata dal critico d’arte Vittorio Sgarbi e dal Sindaco di Catania, si è concretizzata grazie al sostegno della Fondazione Sicilia che nel 2018 ha incaricato Sebastiano Tusa del coordinamento tecnico-scientifico ed esecutivo.

Determinanti per il ricongiungimento sono state le indagini petrografiche e geochimiche promosse dall’associazione LapiS (Lapidei Siciliani) già nel 2011 e integrate nel 2019, grazie alle quali è possibile affermare in maniera univoca che testa e collo del giovinetto sono parti della stessa opera scolpita in un blocco di marmo, prelevato nell’isola greca di Paros.