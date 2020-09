Tutto pronto per accogliere Costa Deliziosa: domani in porto a Siracusa

Tutto pronto a Siracusa per accogliere la nave Costa Deliziosa, che segna la riapertura della stagione crocieristica dopo il lungo periodo del lockdown dovuto alla pandemia del covid 19. Domani arriverà al Porto Grande con 351 passeggeri a bordo.

ieri l’Autorità marittima di Siracusa ha tenuto un tavolo di coordinamento preliminare al quale hanno partecipato tutti i soggetti interessati per esaminare i vari aspetti legati alla ripresa dell’attività a cui hanno partecipato i rappresentanti della Sanità marittima, della Polizia di frontiera, dei servizi tecnico-nautici, della Security portuale nonché l’agenzia raccomandataria marittima della Nave Costa Deliziosa che farà scalo a Siracusa anche per i prossimi giovedì.

I rappresentanti della Costa crociera hanno partecipato all’incontro da remoto per via telematica, illustrando i protocolli e le misure di prevenzione e contrasto elaborate per il contenimento del virus.

La nave da crociera non effettuerà procedure di imbarco e sbarco nel Porto siracusano, ma un transito della durata di qualche ora, durante la quale i passeggeri, se vorranno, potranno effettuare escursioni programmate e guidate, sempre nel rispetto delle misure anticovid.