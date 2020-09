Siracusa, caditoie stradali: iniziato il secondo ciclo di pulizia

Sono iniziati ieri sera a Siracusa i nuovi interventi di pulizia delle caditoie stradali così da consentire il regolare deflusso dell'acqua piovana. Si tratta del secondo intervento: il precedente era stato portato a termine all'inizio di agosto. I lavori, che saranno effettuati in orari notturni per non creare disagi agli automobilisti, riguardano la zona dello sbarcadero Santa Lucia, viale Teocrito e via Torino. Secondo quanto previsto dal nuovo capitolato di gara, sono effettuati dalla Tekra, la ditta che si occupa anche della raccolta dei rifiuti.

“Si sta procedendo – affermano il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore Andrea Buccheri – a una più incisiva e frequente pulizia delle caditoie stradali per evitare e limitare il più possibile problemi di allagamenti e di interruzioni della circolazione stradale in caso di temporali, o peggio di nubifragi. Avendo modificato il capitolato sull'igiene urbana, è stato possibile programmare per tempo gli interventi e tale scelta ci sta dando ragione visto che anche dopo l'acquazzone della notte scorsa non ci sono stati allagamenti”.

Per pulire la caditoie, su richiesta dell'Ufficio igiene urbana, il settore Mobilità e trasporti ha emesso nei giorni scorsi un'ordinanza che regolamenta la viabilità durante i lavori. Stasera si interverrà in riviera Dionisio il Grande e in via dello Sbarcadero Santa Lucia; domani e giovedì in viale Teocrito; venerdì e sabato in via Torino. Nei tratti stradali interessati, a causa del restringimento, sarà in vigore il divieto di sosta, con rimozione dei mezzi su entrambi i lati, dalle 22 alle 10 del giorno dopo. Il personale della Tekra sarà supportato dalla Polizia municipale per regolare la circolazione stradale.