Coronavirus, in provincia di Siracusa un nuovo positivo. In Sicilia 84

Così come ieri in provincia di Siracusa si registra un solo nuovo positivo nelle ultime 24 ore. In tutta la Sicilia sono 84 come riporta il bollettino del Ministero della Salute. Nell'Isola i nuovi casi sono così distribuiti: 41 nel Trapanese, 20 nel Palermitano, 4 ciascuno nel Ragusano e nel Messinese e 14 nel Catanese.

In tutto, allo stato attuale, si contano 104 persone ricoverate con sintomi, altri 13 si trovano in terapia intensiva, 1.337 in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali sono 1.454.