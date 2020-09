Floridia, Fratelli d'Italia avanza istanza di revoca del commissario straordinario

Un’istanza per la revoca del Commissario Straordinario di Floridia, Giovanni Cocco, è stata fatta pervenire, ieri in tarda serata, all’ufficio del Presidente della Regione, Nello Musumeci, da Giuseppe Napoli, commissario provinciale di Fratelli d’Italia di Siracusa e Andrea Idà, coordinatore cittadino di “Fratelli d’Italia” di Floridia, "per garantire la terzietà del Commissario Straordinario del Comune di Floridia, adottando gli adeguati provvedimenti".

Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni hanno deciso intervenire, riferiscono "dopo le foto che hanno fatto il giro dei social, in cui il Commissario pubblicizzava l’opera di pulizia della villa comunale, facendosi fotografare insieme al candidato a sindaco, Salvo Burgio".

“La funzione di Commissario Straordinario - spiega Idà – rappresenta tutta la cittadinanza, super partes, libero ed indipendente dagli schieramenti politici".