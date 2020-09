Siracusa, consolidamento ponte di Cassibile: consegna lavori giorno 21

E' fissata per il 21 settembre la consegna formale dei lavori di consolidamento del ponte di Cassibile.

A darne notizia è il parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera: "A meno di imprevisti - dichiara - nelle prossime settimane potrà quindi aprire il cantiere sul piccolo ma importante ponte, lungo la strada di collegamento tra Cassibile ed Avola, la Statale 115".

In poco meno di un anno gli interventi dovrebbero essere completati: "Si tratta di operazioni delicate - spiega Ficara - che verranno eseguite facendo ricorso alla più moderne tecniche ed a materiali duttili e resistenti, così da rinforzare e rendere sicuro per molti anni il deteriorato ponte Cassibile. Non verrà modificata la forma e la geometria del manufatto di epoca fascista, come da prescrizioni della Soprintendenza".

Il ponte Cassibile doveva, nel 2014, essere abbattuto e ricostruito, poi è sopraggiunto l'intervento degli uffici dei Beni Culturali siracusani e la necessità di predisporre un nuovo tipo di intervento.