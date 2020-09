Noto, 31enne denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Un uomo di 31 anni di Noto denunciato dalla Polizia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, non voleva allontanarsi dal sagrato della Basilica del SS. Salvatore da dove dovevano essere esplosi i fuochi d’artificio in occasione della serata conclusiva dei festeggiamenti in onore di S. Corrado, Patrono della città. Non solo aveva opposto resistenza agli agenti intervenuti ma aveva anche rivolto contro di loro epiteti ingiuriosi.