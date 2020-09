Siracusa, demolito il chiosco bruciato al Molo Sant'Antonio

La pioggia non ha fermato l'intervento di demolizione del chiosco in legno del Molo Sant'Antonio, che in passato aveva ospitato un bar e i servizi igienici e che il 10 luglio scorso era stato ridotto in cenere da un violento incendio. Una vicenda lunga un anno e che aveva registrato diversi stop nel percorso di ritorno dell'area occupata dal chiosco, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Questa mattina la ruspa in azione della ditta incaricata da parte del Comune ha ridotto quel che restava della struttura, in un cumulo di pezzi di legno, che adesso dovranno essere smaltiti.

Sul posto l'assessore alla Mobilità del Comune di Siracusa, Maura Fontana, che ci riferisce: "Finalmente libera l'area occupata da quello che era oramai un rudere anche pericoloso. Procederemo sicuramente - fa sapere l'esponente della giunta - a istallare una batteria di servizi igienici pubblici di ultima generazione perché si possa fornire un servizio adeguato ai turisti e alla città tutta".