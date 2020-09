Siracusa, controlli su strada: una denuncia e sanzioni per 3.200 euro

Controlli a tappeto alla circolazione stradale lungo gli assi viari più trafficati oltre che a Ortigia e Fontane Bianche e nelle zone periferiche della città.

In totale sono stati controllati 73 veicoli e 92 persone, con la rilevazioni di diverse infrazioni al codice della stradae sanzioni per circa 3.200 euro.

Sette persone sono state segnalate alla Autorità Amministrativa competente, quali assuntori 7 in quanto trovati in possesso di modica quantità di marijuana per uso personale.

Un siracusano di 49 anni, già noto alle forze di Polizia, è stato denunciato, poiché trovato in possesso di un coltello di genere vietato a serramanico della lunghezza di 20 centimetri.