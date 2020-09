Conte firma Dpcm, misure prorogate fino al 7 ottobre

Il premier Conte ha firmato il Dpcm che proroga fino al 7 ottobre le misure per contrastare il virus Covid-19. Nel Dpcm oltre alle misure del 7 agosto è prevista la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, prevedendo la quarantena di 14 giorni e l'autocertificazione per l'ingresso in Italia per chi proviene da Paesi considerati 'off limits',tra cui Armenia,Cile, Bahrein, Bangladesh, Brasile,Bosnia Erzegovina,Kosovo,Kuwait,Moldova,Macedonia del nord,Montenegro, Oman,Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.