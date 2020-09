Canicattini Bagni, negativi gli ultimi 2 giovani del gruppo tornato da Malta

Negativi al tampone gli ultimi 2 giovani del gruppo di 11 che all’inizio di agosto risultarono positivi al Covid-19 al ritorno da una breve vacanza a Malta.

Lo comunicano il Sindaco Marilena Miceli e l’Assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo, facendo notare come siano stati ormai azzerati i positivi a Canicattini Bagni: "La notizia rassicura la comunità canicattinese che non abbassa la guardia e mantiene alta l’attenzione nelle misure di prevenzione: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro, igienizzazione delle mani, ed evitare assembramenti.

Per tutte le emergenze, come sempre, si possono chiamare i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale 0931945131 e 3343475475".