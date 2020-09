Siracusa, igiene urbana sotto accusa. I cittadini: "Il servizio non funziona"

L'igiene urbana si conferma il grande vulnus di Siracusa. L'immagine che la città rende di sé ogni giorno è quantomeno indecorosa e non si parla di zone periferiche,, ma anche quelle centrali come viale Santa Panagia o viale Teracati. I fattori concorrenti sono sostanzialmente due: lo scarso senso civico dei cittadini (che induce non solo a non effettuare la differenziata ma anche a non rispettare le giornata di conferimento, lasciando così che ci siano sempre sacchi di rifiuti affastellati sopra e intorno ai carrellati) nonché la ridotta attenzione verso il decoro di strade, piazze, cortili, non consapevoli (forse) che la città è la casa di tutti. Ma c'è un altro aspetto, non meno di rilevo: il servizio di nettezza urbana così come è stato concepito dal Comune e che per molti ogni giorno si conferma fallimentare. Perché sono quotidiane le lamentele dei cittadini costretti a camminare in mezzo a carrellati stracolmi e maleodoranti. "In alcuni casi siano costretti a scendere dal marciapiede e camminare sulla strada con le auto che ci rasentano, perché non c'è lo spazio sufficiente per passare o perché la puzza è insopportabile", affermano alcuni cittadini. E c'è chi vorrebbe sapere dal Vermexio se non ritiene opportuno rimuovere i carrellati per tornare ai cassonetti delle isole ecologiche, mantenendo il calendario di conferimento attualmente in vigore, se il Comune dovesse ritenerlo opportuno. "Così le zone di sporcizia sarebbero più contenute, invece di essere così sparse come sono ora".