Coronavirus, un solo nuovo positivo in provincia di Siracusa. In Sicilia 49

Un solo nuovo caso positivo al covid in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In tutta la Sicilia, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Saliute sono 49 e di questi 15 sono ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Gli altri casi sono così distribuiti: 28 nel Palermitano, 6 nel Messinese, 12 nel Catanese. 2 nel Ragusano.

Sono 101 i pazienti ricoverati con sintomi, , altri 13 in terapia intensiva, 1.265 in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali sono 1.379.