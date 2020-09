Incidente mortale sulla SS 124, il dolore di parenti e amici: "Eri felice su quella moto"

Era vicino a compiere 20 anni, tutta una vita davanti e tanti sogni da realizzare. Ma Fabio Milazzo li ha lasciati sull'asfalto della SS 124 che ieri pomeriggio percorreva a bordo della sua moto. All'improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere. Vano ogni tentativo di rianimarlo. Su quella strada il destino ha messo fine alla sua vita e ha scatenato il dolore di parenti e amici.

Il suo profilo social già ieri sera, quando la notizia ha cominciato a diffondersi, è stato inondato da messaggi di cordoglio per i suoi familiari e di dolore per la perdita dell'amico, descritto da tutti come un ragazzo vivace, affettuoso e positivo.

Il suo corpo già ieri sera è stato restituito alla famiglia per la celebrazione dei funerali. I carabinieri, intanto, continuano a lavorare sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente per stabilirne le cause.