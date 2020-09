Augusta, controllo del territorio: sanzioni per circa 3.000 euro

Controllo del territorio da parte dei Carabinieri ad Augusta: sono stati controllati 18 esercizi commerciali, 324 persone e 215 veicoli, eseguito 9 perquisizioni personali e veicolari contestando anche diverse violazioni al Codice della Strada.

Quattro contestazioni per mancato utilizzo delle prescritte cinture di sicurezza, 2 per guida con telefono cellulare e 2 per mancata revisione periodica.

Le sanzioni elevate ammontano a circa 3.000, oltre alla decurtazione di 30 punti dalle patenti di guida.

Un giovane, sorpreso con un coltello di genere vietato, è stato denunciato in stato di libertà.