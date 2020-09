Siracusa, eseguito mandato di arresto internazionale: in manette un peruviano

Un mandato di arresto internazionale con richiesta di estradizione, è stato eseguito dalla Polizia a Siracusa a carico di Piero Eduardo Armestar Damaso di 27 anni.

Il peruviano, condannato nel suo paese per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato in una struttura alberghiera di una località balneare del Siracusano.

L’uomo, seppur privo di documenti, aveva fornito le proprie reali generalità ed aveva fatto scattare i relativi alert nelle banche dati Interpol.

Il giovane, che al momento si trova nel carcere di Siracusa, è stato denunciato,anche per aver violato le norme relative all’immigrazione.