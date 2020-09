Siracusa, terminal dei bus navetta nell'ex piazza Adda: la proposta della Consulta civica

Il nuovo terminal dei bus navetta con annesso Info Point potrebbe trovare la sua sede lungo il marciapiede/isola di Largo Aldo Moro (ex Piazza Adda) che, fino a poco tempo fa, ospitava i pini, poi abbattuti. Questa la proposta del Presidente della Consulta Civica di Siracusa, Damiano De Simone.

"Il terminal - spiega De Simone - andrebbe organizzato in due macro-linee: “Centro Storico” che comprenderebbe le destinazioni di Ortigia, quartiere Umbertino e Borgata; “Centri Balneari e naturalistici”, con le varie destinazioni lungo la costa fino a Fontane Bianche. Nella piazza - prosegue - è già presente un’area vasta di parcheggio per le auto, un valore aggiunto per gli utenti che intendono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, siano essi residenti che turisti. Una partenza dei bus navetta esterna dal Centro Storico - conclude - permetterebbe, inoltre, al servizio di accedere ed uscire da Ortigia attraverso l’uso efficace della corsia preferenziale di Corso Umberto".