Siracusa, lotta allo spaccio: sequestrate cocaina, marijuana e hashish per 6.000 euro

All’indomani dell'operazione antidroga "Demetra, la Questura di Siracusa, non paga dei risultati ottenuti, continuando l’azione di contrasto a tale fenomeno è pervenuta a due diverse attività operative, al rinvenimento e conseguenziale sequestro di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente,

Gli uomini delle Volanti e della Squadra Mobile, dopo aver passato al setaccio la via Immordini e le zone limitrofe hanno rinvenuto, in due diversi momenti, ben celati ed abilmente camuffati, 86 dosi di cocaina, 230 di marijuana e 24 involucri di hashish,

per un valore complessivo di circa 6000 euro.

Sono state rinvenute e sequestrate, altresì, 6 ricetrasmittenti idonee a collegarsi con le frequenze utilizzate dalle forze di polizia.

Ancora una volta stupiscono le modalità utilizzate per celare e commercializzare la droga. Questa volta in palline da tennis abilmente incise e farcite dello stupefacente da commercializzare. Stupisce la presenza sul luogo dello spaccio delle statuette di San Pio utilizzate dagli spacciatori quasi a voler invocare la sua benedizione.Nel medesimo contesto sono stati controllati e segnalati all’Autorità Amministrativa

due giovani assuntori di sostanze stupefacenti.

Il Questore Ioppolo: “Lo sforzo investigativo ed il constante controllo del territorio sono la dimostrazione che, nonostante la pervicace insistenza della malavita locale, lo Stato è presente e più forte di ogni forma di criminalità.

La Polizia di Stato in questa provincia è determinata a contrastare con ogni mezzo lo spaccio ed il consumo di droga così da elidere un’importante fonte di guadagno alle organizzazioni criminali”.