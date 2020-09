Siracusa, emergenza covid: sanzioni disciplinari a dirigenti medici

Sanzioni disciplinari, consistenti in sospensioni dal servizio e dalla retribuzione per alcuni dirigenti medici dell'Asp di Siracusa per errori che sarebbero stati commessi nella gestione dell'emergenza covid.

A darne notizia sono i sindacati di categoria che esprimono solidarietà ai colleghi raggiunti dai provvedimenti, che, sempre secondo quanto riferiscono i sindacati, sarebbero stati attuati solo dall'Azienda sanitaria siracusana.

"I presunti errori di gestione - si legge nella nota intersindacale - non possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari, ma tutt'al più potrebbero avere ricadute sugli incarichi ricoperti. Inoltre, essendo le contestazioni connesse a questioni organizzative, l'intera Direzione aziendale risulterebbe corresponsabile nella gestione dell'emergenza e delle relative conseguenze".