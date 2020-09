Coronavirus, 6 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 37

Impennata di nuovi positivi in provincia di Siracusa: dopo lo zero di ieri, nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi casi.

Quattro nuovi contagi riguardano il Comune di Portopalo: si tratta di parenti della donna che era risultata positiva qualche giorno fa. Il suo contagio, come dichiara il sindaco Montoneri, sarebbe arrivato a seguito di un ricovero in un ospedale del circondario. In queste ore il Dipartimento prevenzione dell'Asp sta ricostruendo la catena dei contatti di questi nuovi 4 casi sia in ambito familiare che lavorativo per scrinare quelle persone che sarà necessario tamponare.

In tutta la Sicilia i nuovi positivi sono 37 cosi distribuiti: oltre ai 6 del Siracusano, 5 nel Trapanese, 6 nel Palermitano, 5 ciascuno nel Catanese e nell'Agrigentino, 7 nel Ragusano e 3 nel Messinese. Nessuna segnalazione dalle Asp di Enna e Caltanissetta.

Questi i dati contenuti nel Bollettino del Ministero della Saluta.

Al momento sono 86 i pazienti ricoverati con sintomi nell'Isola, altri 13 in terapia intensiva, 1235 sono in isolamento domiciliare. In totali i positivi attuali sono 1.334.