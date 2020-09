Siracusa, i deputati Ficara e Zito incontrano il Prefetto

Immigrazione e di Cassibile, il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa sono stati i temi di un incontro che i deputati del M5S, Ficara e Zito hanno avuto con il prefetto Giusi Scaduto.

"La frazione siracusana di Cassibile - affermano i due palramentari - non deve arrivare impreparata anche il prossimo anno al prevedibile afflusso di braccianti stranieri Ci siamo pertanto soffermati su tutti i passaggi da espletare e le relative tempistiche, per far in modo che si possa arrivare pronti alla prossima stagione, che non deve essere ancora quella della baraccopoli".

Sul fronte dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, i due esponenti pentastellati hanno discusso con la rappresentante di Governo di possibili iniziative, sia sul fronte della repressione che della sensibilizzazione civica.

Infine sulla realizzazione del nuovo ospedale Ficara e Zito hanno evidenziato l'importanza della costituzione di una adeguata struttura di supporto tecnico "per condurre finalmente in porto la realizzazione di un'opera attesa da oltre un trentennio",