Siracusa, nascondeva marijuana in auto e in casa: arrestato 54enne

Fermato per un controllo su strada da agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, viene trovato in possesso di 7,2 grammi di marijuana. Per l'uomo, Antonio Spicuglia, 54 anni, scattano le manette. Lo stupefacente era nascosto nel portaoggetti dell’automobile e in un porta sigarette.

A seguito del ritrovamento della droga, subito analizzata dalla scientifica con il narco test, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell'uomo, che ha consentito di rinvenire altri 30.5 grammi di marijuana, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Per Spicuglia sono stati disposti i domiciliari in attesa della direttissima.