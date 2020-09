Noto, irregolarità gravi in una casa di riposo: denunciato il titolare

Denuncia e sanzioni per 10.000 euro per il titolare di una una struttura ricettiva per anziani che si trova vicino a Noto.

Nella casa di riposo i Carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità: la struttura era autorizzata ad esercitare quale casa protetta e non come casa di riposo, che comporta diverse procedure di assistenza agli ospiti.

Al suo interno erano stati ammessi anziani in numero eccessivo rispetto alla capienza massima, senza sottoporli preventivamente al tampone anti covid e senza comunicare la loro presenza all’autorità di Pubblica Sicurezza, tutto ciò in violazione delle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia.

Da qui la denuncia, la sanzione e la richiesta inoltrata al Comune di sospensione dell’attività.