Birmingham, la Polizia: "Diverse persone accoltellate in centro"

La polizia britannica ha reso noto che diverse persone sono state accoltellate a Birmingham, nell'Inghilterra centrale.

"Siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di Birmingham",scrive la polizia delle West Midlands su Twitter, parlando di situazione grave. "Poco dopo sono stati segnalati altri accoltellamenti nella zona (...).Al momento non siamo in grado di dire quanti o quanto gravi. Tuttavia,tutti i servizi di emergenza stanno lavorando insieme sulla scena". Chiusa un'ampia area nel centro della città.