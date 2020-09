Coppa Italia Eccellenza, rinviata al 9 settembre la partita Asd Siracusa- Real Siracusa Belvedere

Il Comitato Regionale della Lnd ha rinviato a mercoledì 9 settembre, alle 17, il primo turno di Coppa Italia tra Asd Siracusa e Real Siracusa Belvedere in programma per oggi. Il rinvio, secondo quanto si legge nella circolare della Lega, per evitare che la partita fosse disputata a porte chiuse e in attesa che le nuove informative del governo sull'accesso dei tifosi allo stadio siano in sintonia con quanto disposto dalla Lega di competenza.

I tagliandi venduti per la partita in programma oggi sono validi per il match di mercoledì 9 o per le successive gare di campionato o coppa.

Coloro che non potranno assistere alla gara di mercoledì 9 settembre saranno rimborsati.