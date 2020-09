Coronavirus, nessun nuovo positivo in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore

Nessun nuovo caso positivo in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In Sicilia i nuovi casi sono 114, di questi 10 sono migranti ospiti della motonave Allegra che si trova in porto a Trapani. Questo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. I casi sono così distribuiti: 37 nel Trapanese, 45 nel Palermitano, 11 nel Messinese, 2 ciascuno nel Nisseno e nel Ragusano, 14 nel Catanese e 3 nell'Ennese.

Sono 88 i pazienti ricoverati con sintomi, altri 12 sono in terapia intensiva e 1243 in isolamento domiciliare. In totale positivi attuali sono 1.343.