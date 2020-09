Siracusa, Confcommercio incontra il sindaco: sul tavolo pulizia della città, parcheggi, trasporti

Il gruppo dirigente di Confcommercio composto dal presidente Elio Piscitello, dal presidente della Fipe (pubblici esercizi) Maurizio Filoramo, dal presidente delle attività portuali Francesco Diana, dalla presidente di Federazione moda Italia Angela Tarascio e dal direttore Francesco Alfieri sono stati ricevuti dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

I dirigenti di Confcommercio hanno presentato un documento in cui sono state evidenziate tutte le richieste degli operatori, dalla pulizia della città ai trasporti e parcheggi.

L’associazione ha evidenziato che una Ztl può esistere alla sola condizione di avere servizi efficienti: parcheggi, stalli per i bus navetta e i vettori disponibili, così da non congestionare l’ingresso verso Ortigia e limitare il traffico veicolare. "L'area di via Elorina (ex aula bunker) e via Von Platen - si legge in una nota - sono da ripristinare, così come sono da utilizzare le aree pubbliche come largo Sgarlata (Bosco Minniti), via piazza Armerina (Pizzuta) e vie limitrofe, nella zona alta della città. Per ogni parcheggio - viene suggerito - di consentire gli stalli (4 stalli + 1 corso gelone, già esistente, a servizio del parcheggio di piazza adda) con corsa a tariffa concordata, la quale potrebbe essere anche rimborsata dal ristorante o dalle attività commerciale in genere".

Richiesto, inoltre di intervenire sulle strade del mare: imbarcadero Santa Lucia, Ortigia, Playa, Punta del Pero, Fanusa, Arenella, Fontane Bianche.

Il treno del mare e uno scambio di vettori elettrici per evitare l’ingresso in Ortigia di camion, che consegnano alle aziende dell’isola, che, in questo caso, potrebbero fermarsi presso la stazione commerciale di via Columba".

Durante l’incontro si è parlato, inoltre, delle strategie da avviare per il porto naturale più grande del Mediterraneo, sicurezza stradale, controllo del territorio.

Confcommercio, infine, ha chiesto una maggiore pianificazione e organizzazione delle aperture dei pubblici esercizi, specie in Ortigia.

Il primo cittadino ha dato la disponibilità per poter collaborare in modo strutturato e continuativo.