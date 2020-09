Siracusa, Santuario: ogni lunedì sarà celebrata la “Santa Messa in Tempo di Pandemia”

Finché il tempo lo permetterà, le Sante Messe del sabato sera delle 19 e della domenica sera alle 19 e alle 20.00 saranno celebrate sul Sagrato della Cripta del Santuario.

Da lunedì 7 settembre e fino a quando non sarà superata l’emergenza, e tutte le volte che la liturgia lo permetterà, sarà celebrata la “Santa Messa in Tempo di Pandemia” così come da decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 30 marzo 2020.

Ogni giorno, inoltre, al termine di tutte le Sante Messe, sarà recitata la Supplica alla Madonna delle Lacrime per quanti chiedono Grazie speciali alla Madonna di Siracusa, per le intenzioni personali, comunitarie, cittadine e per liberare il Mondo dalla pandemia.

Il 30 settembre alle 19.30, all’interno del Parco del Santuario, i Cantunovu terranno un concerto dal titolo “Nel Cuore della Madonnina” in onore Mons. Salvatore Pappalardo, quale segno di gratitudine per questi anni trascorsi a servizio pastorale alla Chiesa Siracusana.