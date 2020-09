Rosolini, in auto con di 200 grammi di hashish e 1.200 euro: un arresto

Trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 1.200 euro contanti: un marocchino arrestato a Rosolini dalla Guardia di finanza.

I militari delle fiamme gialle sono intervenuti dopo aver notato in piena notte un'auto e e uno scooter appartati in una zona priva di illuminazione nelle vicinanze del cimitero.

Alla vista della pattuglia, l'uomo sullo scooter si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce, l'altro, invece, è stato bloccato.

Vicino allo sportello della vettura, lato conducente, sono stati recuperati due panetti di hashish da 100 grammi ciascuno e, a seguito di perquisizione personale, nelle tasche dell'uomo, con precedenti specifici, 1.200 euro in contanti, divisi in banconote da 10, 20 e 50 euro.

L’hashish e il contante sono stati sequestrati mentre l'extracomunitario è stato rinchiuso nella casa di reclusione di Noto.

Sono in corso le attività per identificare il secondo uomo.