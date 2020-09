Siracusa, calci e pugni ad un uomo per portargli via la moto: arrestato 36enne marocchino

E' accusato di tentata rapina e lesioni personali gravi: Jail Mahadi, 36 anni, marocchino.

L'extracomunitario, dopo avere bloccato un uomo a bordo di uno scooter Sh, ha cercato di impadronirsene e, non riuscendovi, ha aggredito con calci e pugni il malcapitato, procurandogli la frattura della clavicola.

Sul posto, allertata da un passante, è intervenuta la Polizia di Stato, che ha arrestato Mahadi, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L'uomo risulta essere conosciuto per la sua indole molto violenta e aggressiva, essendosi reso protagonista, anche di recente, di aggressioni e atti di intemperanza nei confronti di altri cittadini.