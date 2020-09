Lampedusa, via al trasbordo dei migranti sulla nave quarantena Rhapsody

Sono iniziate al molo commerciale di Lampedusa le operazioni d’imbarco dei migranti sui pescherecci messi a disposizione da alcuni pescatori dell’isola per effettuare il trasbordo sulla nave quarantena Rhapsody, ormeggiata difronte la maggiore delle Pelagie.

Sul posto è presente anche il sindaco Totò Martello.Il ricorso all’uso dei pescherecci è dovuto all’altezza delle motovedette, non sufficiente a raggiungere il portellone d’accesso della nave. Saranno circa 900 i migranti che oggi lasceranno l’hotspot di contrada Imbriacola per salire sulla nave quarantena.