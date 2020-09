Siracusa, waterfront: Ficara "Il Comune illustri un piano che comprenda l'area che va da via Elorina al Ciane"

"Trovare soluzioni per un uso razionale della sede dell'Aeronautica di via Elorina, a Siracusa, che siano rispettose del ruolo funzionale dell'Aeronautica e, allo stesso tempo, della pubblica fruizione di uno spazio altrimenti vietato".

Così il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara che ha visitato la sede di via Elorina, ricevuto dai vertici militari: "Ne tornerò a parlare anche con il Ministero della Difesa. Intanto a Siracusa - ammonisce Ficara - deve essere chiaro a tutti che la riqualificazione del watertront di via Elorina non è operazione che si possa circoscrivere solo all'ex Idroscalo. E per questo il Comune di Siracusa deve illustrare i suoi piani per tutta la zona che si affaccia sul porto Grande, lungo via Elorina, prima e dopo I'Aeronautica e fino al Ciane".