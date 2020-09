Mattarella: "La pandemia, spartiacque per Unione Europea"

"La crisi causata dalla pandemia è stato uno spartiacque per la Ue che in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovative". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella intervenendo in video al Forum Ambrosetti a Cernobbio. L'Ue "ha mostrato la sua forza propulsiva, ritrovando lo spirito dei padri fondatori,le sue fondamenta, i valori come solidarietà, responsabilità" "Sempre di più pericoli e problemi sono transnazionali e può essere efficace solo una collaborazione multilaterale senza riserve: lo vediamo per i vaccini".