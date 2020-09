Carlentini, Portopalo e Rosolini, l'aggiornamento sui casi covid

C'è chi tira un sospiro di sollievo e chi torna ad annunciare nuovi positivi tra i sindaci dei Comuni della provincia di Siracusa.

Quest'ultimo è il caso del sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri, che ieri durante una diretta sui social, ha dato notizia di un nuovo caso positivo nella sua cittadina: "Si tratta di una donna - Ha detto - che è stata contagiata verosimilmente non in paese ma in occasione di un ricovero in un ospedale del circondario e che è risultata positiva una volta tornata a casa al terzo tampone".

Zero positivi attuali, invece, a Carlentini: il sindaco Giuseppe Stefio ha reso noto che i ragazzi che erano positivi si sono negativizzati.

Anche Rosolini, come fa sapere il sindaco, Giuseppe Incatasciato, è adesso a casi positivi zero: "Ci sono 12 persone in quarantena obbligatoria - aggiunge il primo cittadino - e 2 in quarantena fiduciaria".

Tutti, comunque, non perdono l'occasione per raccomandare il rispetto delle regole per evitare la diffusione del virus: utilizzo delle mascherine, distanziamento e igienizzazione frequente delle mani.