Rifacimento della pavimentazione sulla Siracusa-Catania

Rifacimento della pavimentazione lungo l'autostrada Catania-Siracusa al via lunedì 7 settembre.

Gli interventi riguarderanno la carreggiata in direzione Siracusa, dal chilometro 15 al 20. Per consentire i lavori, saranno chiuse alternativamente le corsie di emergenza e marcia o di sorpasso limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere.

Lavori in corso tutti i giorni sino al 6 ottobre, ad eccezione delle giornate festive e prefestive.