Esordio in trasferta per la Teamnetwork Albatro: domani in campo contro il Cassano

Domani si torna in campo ed è quello della Serie A Beretta. La Teamnetwork Albatro vola in Lombardia per il suo ritorno nella massima serie.

I bianconeri affrontano il Cassano Magnago per una prima giornata di tutto rispetto.

“Siamo allo start, domani si parte, inizia un altro campionato – questo il commento del tecnico siracusano Peppe Vinci - Ho perso il conto, i miei capelli bianchi iniziano ad essere tanti, ogni anno potrebbe essere l’ultimo, ma fino a quando nelle mie vene scorrerà la passione per la pallamano sarò sempre lì a lottare, insieme alla società ed i ragazzi, a portare alto il nome di Siracusa, della nostra città che per bellezza e tradizione merita i migliori palcoscenici dello sport e della cultura.”

Vigilia comunque difficile con una serie di acciaccati. Pesano i carichi di lavoro e qualche piccolo infortunio capitato nella trasferta sarda.

“Ma non ci facciamo rovinare l’esordio da questi episodi - sottolinea Vinci - c’è tanta emozione per questo esordio, difficilissimo, in un campo di una delle big del campionato. Andiamo a giocarci la nostra partita, ho grande fiducia nella mia squadra e so che faremo una grande gara.

Il Cassano è una squadra veloce ed arcigna in difesa ed attua una 3-2-1 molto aggressivo, non ci spaventa nulla sappiamo che dovremo lottare per ogni gara.”