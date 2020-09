Siracusa, non si ferma all'alt della Polizia e causa un incidente stradale

Non si ferma all'alt di un posto di controllo della Polizia nella zona balneare di Siracusa, vicino all'Arenella e causa un incidente stradale.

E' accaduto oggi pomeriggio: il conducente di una Audi A4, non appena ha visto la paletta dei poliziotti che gli imponeva di fermarsi, ha accelerato e ha provato a scappare. Inseguito dalla Volante, nella concitazione del momento ha investito un furgoncino. Non contento ha provato allora la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Tutto questo, come è stato poi accertato dagli agenti, perché era senza assicurazione.

Il conducente del furgoncino ha dovuto fare ricorso ai sanitari dell'Umberto I, ma ne avrà solo per pochi giorni.