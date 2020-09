Coronavirus, risalgono i positivi: 3 nuovi casi in provincia di Siracusa. In Sicilia 78

Dopo lo stop di ieri, nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi casi di covid in provincia di Siracusa e 2 di questi sono migranti. Sono 78 in tutta la Sicilia: 87 i pazienti ricoverati, altri 11 in terapia intensiva, 1.186 in isolamento domiciliare per un totale di 1.284 positivi attuali, secondo quanto riporta il Bollettino del Ministero della Salute.

I nuovi positivi nell'Isola sono così distribuiti: 9 nel Trapanese e nel Ragusano, 10 nel Palermitano, 12 nell'Agrigentino, 12 nel Messinese, 21 nel Catanese e 2 nell'Ennese. Nessun caso segnalato dall'Asp di Caltanissetta.