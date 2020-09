Portopalo, nuovo sbarco di migranti: arrivati in 25 su una barca a vela

Una catena umana di polizia, carabineri, finanzieri, militari della Capitaneria di Porto per per mettere in salvo i 25 migranti, arrivati questa mattina nelle acque antistanti Portopalo a bordo di una barca a vela, che a causa delle condizioni marine rischiava di finire contro gli scogli.

Sono stati soccorsi prima i bambini e le donne.

Dopo lo sbarco i migranti, per la maggior parte afghani, sono stati fotosegnalati e poi sottoposti al tampone da parte del personale sanitario dell'Asp, in attesa che la Prefettura decida dove trasferirli.