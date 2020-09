Siracusa, in arrivo oltre 55mila euro per attrezzare le spiagge libere

Siracusa tra i 126 Comuni siciliani per i quali la Regione ha stanziato complessivamente 2,5 milioni di euro per attrezzare le spiagge libere.

Al capoluogo sono destinati 56.677,79 euro nell’ambito delle misure anti-Covid 19 per le spiagge di Fontane Bianche, Arenella, Ognina, Cala Rossa, Sbarcadero e Due Frati dove saranno presenti, dalle 9 alle 18, i volontari della Protezione civile, che muniti di termo scanner, provvederanno alla misurazione della temperatura dei bagnanti e garantiranno il distanziamento necessario. Oltre a ciò, avranno a loro disposizione, in ciascuna postazione, un kit di primo soccorso.

“E’ una straordinaria opportunità – ha commentato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – che non vogliamo perdere, anche se arriva a stagione quasi finita. Per fortuna in Sicilia la stagione balneare si protrae fino al mese di ottobre, per cui, già a partire da domenica prossima, realizzeremo gli interventi finanziati”.

Previsto anche un intervento che garantirà l’accesso alle spiagge ai disabili. “Saranno realizzate opere amovibili per rendere fruibili in particolare quattro tratti di spiagge libere – ha spiegato l’assessore al Mare, Maura Fontana – strutture che potranno essere utilizzate anche nei prossimi anni”.