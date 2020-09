Palazzolo Acreide e Rosolini, torna l'apertura pomeridiana in due uffici postali

Da lunedì 7 settembre torneranno ad essere aperti con orario continuato gli uffici postali di largo Marinai d’Italia a Palazzolo Acreide e di via Bellini a Rosolini. Le due sedi saranno operative dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

All’interno degli uffici è stata installata una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

I cittadini dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale.