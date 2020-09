Noto, 3 giorni di casting: si cercano comparse per il film “Cyrano”

La produzione del film “Cyrano” cerca comparse da impiegare durante le riprese. La Noto Film Commission ha, pertanto, organizzato 3 giorni di casting che si svolgeranno nella Sala Orchidea del Grand Hotel Sofia di viale Confalonieri.

E’ necessaria la prenotazione attraverso mail all’indirizzo casting@mestierecinema.it o al numero di telefono 366 9765517. Non saranno ammessi candidati con tatuaggi in vista.

Questo il calendario dei casting:

Giovedì 10 settembre, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 18:30: donne solo maggiorenni e minori tra i 7 e 12 anni, accompagnati da un genitore.

Venerdì 11 settembre, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 18:30: uomini solo maggiorenni.

Lunedì 14 settembre, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 18:30: casting rivolto ad attrici/attori, gruppi teatrali e danzatrici/danzatori.

Per partecipare è necessario presentarsi muniti di una fotocopia della Carta d’Identità, Codice Fiscale e numero di prenotazione ricevuto via e-mail. Obbligatorio presentarsi con mascherina, mantenendo la distanza minima di sicurezza di almeno 2 metri dagli altri partecipanti. Le riprese avranno luogo tra Noto e le province di Siracusa, Ragusa e Catania.