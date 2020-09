Siracusa, l’ambulatorio di Reumatologia trasferito al Rizza

E' stato trasferito all’ospedale A. Rizza di viale Epipoli, a Siracusa, l’ambulatorio di Reumatologia per la prescrizione dei piani terapeutici inerenti i farmaci biologici.

La nuova collocazione è nell’ambulatorio esistente di Reumatologia al primo piano e l’attività sanitaria si svolge tutti i giovedì dalle 16 alle 18 preferibilmente con prenotazione Cup o anche accesso diretto con impegnativa del medico curante per visita reumatologica per prescrizione o rinnovo del piano terapeutico.