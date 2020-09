Siracusa, coronavirus: Federfarma "Indispensabile l’utilizzo delle mascherine”

“I dati che ogni giorno arrivano dagli organi ufficiali dimostrano, qualora ce ne fosse il bisogno, che il coronavirus non è andato in ferie e che anzi proprio la pausa estiva è stata una delle concause di un innalzamento dei contagi”.

Lo dichiara Salvatore Caruso, presidente di Federfarma Siracusa, commentando l’andamento dei contagi di Covid-19.

“L’altro motivo che sta facilitando la diffusione del contagio – prosegue Caruso – è questa sorta di alleggerimento dell’attenzione sulle misure di prevenzione: distanziamento, igiene delle mani e mascherine restano le armi principali per evitare il contagio.

Abbandonare queste buone abitudini rischia di riportare indietro di mesi i numeri della pandemia – continua Caruso – ed è per questo che l’attenzione sulla prevenzione deve restare massima, anche in previsione dell’inizio della scuola; a tal proposito è bene che insegnanti, personale non docente e gli stessi alunni, nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento, utilizzino le mascherine chirurgiche usa e getta, da sostituire ogni 5/6 ore al massimo, garantendo così la massima igiene e sicurezza per tutti”.