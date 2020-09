Pachino, botte e ingiurie alla convivente: arrestato 26enne

E' accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente e dei due figli un 26enne di Pachino, in atto sottoposti agli arresti domiciliari.

Le condotte violente sarebbero state commesse tra febbraio ed agosto di quest’anno.

Le indagini sono iniziate a seguito dei numerosi interventi effettuati dagli agenti nell’abitazione dove l'uomo vive con la compagna di 20 anni e i due figli di 3 e 1 anno.

La donna ha sempre negato di aver subito qualsiasi genere di violenza, nonostante i segni di percosse sul volto. ma i poliziotti hanno continuato ad indagare.

In particolare, sono emersi comportamenti lesivi della figura femminile e materna, bersaglio di quotidiane pesanti ingiurie da parte del compagno che si dilettava nell’insegnare al proprio figlio epiteti oltraggiosi nei confronti della madre, oltre ad atti di violenza vera e propria: la giovane veniva colpita con corpi contundenti alla presenza dei figli.

Da qui l’ordinanza di custodia cautelare e il trasferimento dell'uomo nella casa circondariale di Cavadonna.