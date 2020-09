Siracusa, celebrato a Cassibile il 77° anniversario della firma dell'armistizio

A Cassibile è stata celebrata ieri la firma dell'armistizio. La manifestazione, in Onore ai Caduti di Guerra, patrocinata dal Comune di Siracusa, si è svolta regolarmente in Piazza Della Parrocchia alla presenza delle autorità civili, militari e religiosi, le associazioni combattentistiche e molti cittadini.

Presente anche una delegazione delle forze armate americane della Nas Sigonella accompagnati dal Responsabile Relazioni Esterne Alberto Lunetta, appartenente all’Ospedale e al reparto di volo aerei antisommergibile VP-47.

Sono intervenuti Rossana Cannata in rappresentanza della Regione, l’assessore Fabio Granata per il Comune di Siracusa, l’avv. Mario Cavallaro che ha fatto un intervento storico in rappresentanza dell’Associazione Lamba Doria .

Una corona di fiori è stata depositata davanti il monumento, di recente restaurato volontariamente da un artigiano cassibilese, Davide Barone: è stata portata da due soci storici dell’associazione Kakiparis Pinuccia Sirena e Vittorio Sarta ed è stata benedetta da padre Salvatore Arnone.

La maestra Pinuccia Sirena inoltre ha recitato una poesia dedicata ai caduti di guerra.

Ha suonato il Silenzio il trombettista del Corpo Bandistico Municipale Città di Siracusa

"La finalità delle manifestazioni - si legge in una nota dell'associazione Kakiparis - sono educative e formative per le nuove generazioni in quanto promuovono il ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano".