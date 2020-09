Siracusa, fuochi d'artificio esplosi sul ponte Umbertino: individuato e denunciato l'autore

Aveva esploso sul ponte Umbertino, a Siracusa, fuochi d'artificio senza essere autorizzato, individuato dai Carabinieri è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.

Si tratta di un meccanico di 39 anni. I militari dell'Arma, impegnati nel pattugliamento del territorio, attirati dal rumore delle esplosioni, hanno raggiunto Ortigia e sul ponte Umbertino hanno trovato i resti dei fuochi d'artificio: 9 batterie da 100 pezzi, 1 batteria da 70 pezzi ed 1 batteria da 25 di fuochi artificiali, tutte già esplose.

Gli immediati accertamenti hanno permesso in breve di individuare il responsabile che, senza una particolare ragione e probabilmente con il semplice intento di divertirsi, aveva esploso i fuochi artificiali in pubblico lasciando poi anche sul posto i rifiuti.