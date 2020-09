Noto, partnership pubblico-privato al Trigona: il progetto al vaglio della giunta regionale per l'autorizzazione definitiva

Ulteriore passo avanti per l'avvio della sperimentazione gestionale all'ospedale di Noto.

L'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, ha inoltrato, ieri, alla giunta regionale, con il proprio parere positivo, la relazione del direttore dell'Asp di Siracusa, Ficarra, del 7 febbraio 2020 per l'autorizzazione definitiva.

A seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera, il presidio di Noto presenta spazi inutilizzati per i quali è stata proposta l'ipotesi della sperimentazione gestionale con il coinvolgimento di operatori privati già accreditati e contrattualizzati con il sistema sanitario regionale. Nella relazione vengono elencate le ragioni di convenienza economica e di miglioramento dell'assistenza. Dal punto di vista sanitario, infatti, l'obiettivo è quello di potenziare le attività sanitarie con riduzione delle liste d'attesa, inversione della mobilità passiva e un riequilibrio della distribuzione dell'offerta sanitaria con nuove branche specialistiche. Oltre a ciò, la partnership consentirà di completare la rete delle Rsa della provincia di Siracusa con ulteriori 20 posti letto.

Per individuare i partner privati la direzione aziendale ha proposto la procedura ad evidenza pubblica mentre come strumento giuridico dell'intesa viene preferita la convenzione con durata di 9 anni nella quale definire ogni dettaglio dell'intesa, economico e non.