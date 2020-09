Siracusa, abbandono rifiuti: bonificata l'area del sottopasso del circuito

Centinaia di suppellettili tra i quali anche una stanza da letto, e altre tipologie di rifiuti, sono stati rimossi ieri da personale della Tekra nel sottopasso del rettilineo dell’autodromo in via Ascari, dove erano stati accatastati.

“A Siracusa- dichiara l’assessore all’Ambente, Andrea Buccheri- accade che la fantasia degli sporcaccioni e degli zozzoni arrivi ad un livello indescrivibile come successo all’autodromo. Le ragioni sulla scelta di questo strano luogo di abbandono sono ravvisabili nel fatto che quella zona è fortemente presidiata dalle telecamere e dagli occhi ormai attenti di quanti hanno accolto l’appello dell’Amministrazione comunale di denunciare coloro che sporcano e deturpano la nostra città”.

Sempre ieri personale della Tekra, con l’ausilio della Polizia ambientale, ha provveduto all’apertura dei sacchetti e all’applicazione dell’Ordinanza che impone ai condomini di mantenere i propri carrellati per la raccolta differenziata all’interno delle aree condominiali. Sono stati rinvenuti numerosi indizi riferibili a titolari di attività commerciali che abbandonavano i rifiuti a terra. Sono state infine sanzionate alcune attività commerciali ancora sprovviste dei carrellati o che continuavano a smaltire abusivamente e in modo indiscriminato i loro rifiuti.