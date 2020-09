Siracusa, decadenza Ansaldi: la Corte d'appello di Catania accoglie il ricorso

La Corte d'appello di Catania accoglie il ricorso di Pippo Ansaldi avverso la delibera dell'allora consiglio comunale che con una delibera ne aveva decretato la decadenza. Ne dà notizia l'associazione Lealtà e Condivisione.

"i giudici - si legge in una nota - fanno definitivamente giustizia di un torto ingiustamente arrecato alla persona ed alle istituzioni in nome di una strumentale battaglia politica. Aveva ragione Pippo Ansaldi, confortato dall’autorevole parere del Segretario comunale, quando provava a convincere i consiglieri comunali dell’opposizione riguardo alla correttezza del suo comportamento relativamente all’incarico a titolo gratuito espletato nel consorzio dell’Area Marina protetta nell’esclusivo interesse della comunità; incarico dal quale si era, peraltro, dimesso in tempo utile per candidarsi al Consiglio comunale, senza che fosse strettamente necessario, non sussistendo alcuna incompatibilità, come hanno riaffermato i giudici di Catania".